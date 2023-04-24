Водитель и пассажир скончались на месте аварии Фото: t.me/mvd_23

Водитель и пассажир ВАЗ погибли в лобовом ДТП в Геленджике. Авария произошла днем 24 апреля на трассе М-4 «Дон» на 1468 км.

Предварительно, около 13:00 грузовик Volvo столкнулся с легковушкой ВАЗ 2110. В результате водитель и пассажир «десятки» от полученных травм скончались на месте аварии.

- Выясняются обстоятельства произошедшего ДТП, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани трое детей пострадали в ДТП. За рулем автомобиля находилась пьяная женщина.