В Сочи благоустроят более 80 детских и спортивных площадок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи приведут в порядок более 80 детских и спортивных площадок. Также появятся и новые площадки, оборудованные по самым современным стандартам безопасности и экологичности. Их оснастят качественным покрытием и инвентарем, ограждениями и озеленением.

- Работы проводим по различным программам. Например, за счет муниципальных и привлеченных средств, при помощи ответственного бизнеса и депутатов ГСС, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на балансе у города находятся около 600 территорий для активного отдыха детей и с каждым годом их становиться все больше.