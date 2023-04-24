Четвертая за день энергоавария в Краснодаре оставила без света пять улиц

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре пять улиц временно остались без света. Четвертая за день энергоавария произошла в Прикубанском округе.

- Причина отключения - повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ВК-12» и 20 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ростовское шоссе, Раздельной, 3-ей Трудовой. Без электроэнергии остаются жители улица Железнодорожной и Пионовой.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи устанавливается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Западном округе Краснодара шесть улиц остались без света.

- Авария устранена. Все потребители запитаны, - уточнили в городской ЕДДС.