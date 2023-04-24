Жители Хостинского района Сочи выберут две общественных территории для благоустройства. Фото: администрация Сочи.

Жители Хостинского района Сочи выберут два парка для благоустройства. Они смогут оставить свой голос до 31 мая.

- На голосование представлено благоустройство общественной территории на улице Джапаридзе. Там будет находиться сквер с прогулочными зонами, парковой мебелью, малыми архитектурными формами, озеленением, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на улице Володарского предлагается построить сквер с детской игровой зоной.

Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оставить свое мнение могут жители Сочи, достигшие 14-летнего возраста. Голосование проводят на сайте или на портале «Госуслуг».