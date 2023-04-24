Полиция Краснодара ищет закладчика наркотиков, распылившего в жильца многоэтажки перцовый баллончик

Мужчина бросился бежать и распылил в одного из жильцов перцовый баллончик Фото: кадр из видео

В Краснодаре устанавливают личность закладчика наркотиков, распылившего в жильца многоэтажки перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все произошло вечером 23 апреля в многоквартирном доме по улице 40-летия Победы. В полицию обратились жильцы, которые заметили подозрительного мужчину. По их словам, он оставлял тайниковые закладки с наркотиками.

После замечаний жильцов мужчина бросился бежать и распылил в одного из жильцов перцовый баллончик. Момент бегства засняли камеры видеонаблюдения, установленные в доме.

- По прибытии на место сотрудников полиции версия местных жителей о возможной причастности указанного гражданина к распространению неизвестных веществ подтвердилась, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что никто из жильцов многоэтажки не пострадал. Тем временем полицейские обнаружили на месте более 10 свертков с порошкообразным веществом. Их направили на экспертизу.

В настоящее время сбежавшего закладчика наркотиков ищут.