Парк благоустраивают в поселке Новом Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе Кубани благоустраивают парк. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную территорию обновляют в границах улиц имени Есенина и Малой в поселке Новом. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

- С опережением сроков в районе выполнили работы по вертикальной планировке участка. На 30% завершили устройство покрытий на территории зеленой зоны, их планируется завершить до конца июля, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Отмечается, что в парке оборудуют детские игровые и спортивные площадки, уложат тротуары, установят малые архитектурные формы. Кроме того, территорию озеленят. Здесь, в частности, оформят газон из многолетних трав и растений, высадят деревья и кустарники.

Напомним, на Кубани продолжается голосование за зеленые зоны в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2024 году. Проголосовать за дизайн-проект можно на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru.