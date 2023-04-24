На торжественном мероприятии вручили грамоты и дипломы 36 главам сельских поселений Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани направят 1 млрд рублей на программу инициативного бюджетирования в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на мероприятии в честь 20-летия системы местного самоуправления России.

В настоящее время в регионе в системе местного самоуправления насчитывается 25 тысяч человек. Это главы и специалисты муниципалитетов, сельских поселений, депутатов.

- Вы делаете очень многое, чтобы развивать и благоустраивать свои территории. Помогаете воплощать в жизнь проекты местных жителей, - отметил Вениамин Кондратьев. - На реализацию программы «Инициативное бюджетирование» в этом году мы добавили 200 миллионов рублей, увеличив фонд до 500 миллионов рублей. А уже в следующем году поднимем финансирование до 1 миллиарда рублей.

Глава региона отметил участие команд местного самоуправления и в помощи бойцам спецоперации.

– Эта работа не прописана ни в одном должностном регламенте, она делается от души. Спасибо, за личное участие. Вы помогаете в решении бытовых вопросов семьям участников СВО, вникаете в их проблемы, - поблагодарил Вениамин Кондратьев.

На торжественном мероприятии 36 глав сельских поселений, занявших призовые места в краевом смотре-конкурсе на звание лучшего поселения за 2022 год, наградили грамотами администрации края и дипломами ЗСК. Руководителю краевого штаба движения «Бессмертный полк России» Борису Левитскому вручили благодарность Президента РФ.