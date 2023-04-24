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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:55

В Анапе задержали браконьера с крупным уловом камбалы-калкана

У мужчины обнаружили 83 особи
Светлана ОВДЕЙ
За незаконный вылов рыбы может грозить административная или уголовная ответственность Фото из архива КП

За незаконный вылов рыбы может грозить административная или уголовная ответственность Фото из архива КП

В Анапе задержали браконьера с крупным уловом камбалы-калкана. Об этом сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Так, 47-летний мужчина незаконно выловил в акватории Черного моря камбалу-калкана. Сотрудники ведомства обнаружили у браконьера 83 особи. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценен как крупный.

- В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения, - уточнили в пресс-службе краевого пограничного управления ФСБ.

В ведомстве напомнили гражданам о соблюдении правил рыболовства. При нарушении незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова изымают.

- Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного проступка, - добавили в пресс-службе ПУ ФСБ России по краю.