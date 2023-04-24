За незаконный вылов рыбы может грозить административная или уголовная ответственность Фото из архива КП

В Анапе задержали браконьера с крупным уловом камбалы-калкана. Об этом сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Так, 47-летний мужчина незаконно выловил в акватории Черного моря камбалу-калкана. Сотрудники ведомства обнаружили у браконьера 83 особи. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценен как крупный.

- В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения, - уточнили в пресс-службе краевого пограничного управления ФСБ.

В ведомстве напомнили гражданам о соблюдении правил рыболовства. При нарушении незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова изымают.

- Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного проступка, - добавили в пресс-службе ПУ ФСБ России по краю.