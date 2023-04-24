Краснодарский край представит продукцию высокотехнологичных производств на выставке в Узбекистане

Кубань представит в Узбекистане возможности высокотехнологичных производств. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На стенде делегации Краснодарского края продемонстрированы возможности высокотехнологичных производств региона. Предприятия машиностроения, химпрома, металлургической отрасли, производства стройматериалов, а также металлоконструкций и стеклопакетов привезли образцы продукции.

– Кубань – постоянный участник выставки «Иннопром». Наши производители заключают контракты на десятки миллионов рублей о поставках своей продукции. В этом году в презентации региона сделан упор на высокотехнологичные производства, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Впервые международная промышленная выставка «Иннопром: Центральная Азия» в Узбекистане состоялась два года назад. Организаторы делового события Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.