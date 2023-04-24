В Краснодарском крае до конца 2023 года будут ликвидированы пять свалок

На Кубани проектируют рекультивацию пяти свалок. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани проектируют рекультивацию пяти свалок. Их планируют ликвидировать в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, Анапе и Апшеронске. Как сообщили в администрации Краснодарского края, пять исчерпавших свой ресурс полигонов будут рекультивированы до конца 2023 года.

- Мы прорабатываем возможность рекультивации всех закрытых объектов полигонов на территории края. Сейчас идут проектные работы по рекультивации первой группы из пяти исчерпавших свой ресурс свалок, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Уточняется, что пакет документов уже проходит проверку Государственной экологическую экспертизу и Главгосэкспертизы. Затем эксперты приступят к подготовке документов на ликвидацию свалок Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Крымске. Сейчас Росприроднадзор ведет обследование, после которого выдаст заключение о степени накопленного вреда окружающей среде.