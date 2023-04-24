В Крымском районе завершен ремонт 26 артезианских скважин.

В Крымском районе капитально отремонтировали 26 артезианских скважин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Крымском районе капитально отремонтировали 26 артезианских скважин. В рамках инвестиционной программы предприятие «Кубаньводкомплекс» ведет реконструкцию на водозаборе «Троицкий групповой водопровод». Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, еще на двух скважинах глубиной 120 м и 360 м ремонтные работы подходят к концу.

- После того как работы будут завершены жители Геленджика, Новороссийска и Крымского района смогут получать воду без перебоев, -уточнили в краевой администрации.

Благодаря модернизации производительность водозабора повысилась на 10 тыс. кубометров