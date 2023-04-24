В Краснодаре прошел первый хакатон по треку «Промышленность»

В соревнованиях проекта «Воронка инновационных стартапов» приняли участие 17 команд. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре провели первый хакатон по треку «Промышленность». В соревнованиях проекта «Воронка инновационных стартапов» приняли участие 17 команд. Участники должны были разработать сервис, который бы упростил взаимодействие производителя, заказчика и потребителя услуги продукции.

- В первом сезоне в девяти хакатонах участвовали 148 команд и только106 из них защитили презентации. Во втором сезоне проекта до финала дошли все 17 команд. Такое произошло впервые за все время проведения соревнований, - рассказала замруководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Гончарова.

Многие из участников смогли получить грант и самостоятельно нашли инвесторы и реализовали идеи.

Проект «Воронка инновационных стартапов» реализует краевой Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Хакатоны проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».