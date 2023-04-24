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НовостиОбщество24 апреля 2023 17:27

Росприроднадзор выясняет причины возникновения в порту Новороссийска огромного нефтяного пятна

Площадь загрязнения составила 40 тыс. кв. м.
Евгения ХАЛИКОВА
В акватории Черного моря было обнаружено большое нефтяное пятно.

В акватории Черного моря было обнаружено большое нефтяное пятно.

В порту Новороссийска было обнаружено нефтяное пятно. Площадь загрязнения составила 40 тыс.кв.м. Сотрудники южного управления Росприроднадзора провели обследование и выяснили, что пятно расположено вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морпорта Новороссийск.

- Прошла совместная с прокуратурой внеплановую проверка компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» взяли пробы на анализ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам будет рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту.