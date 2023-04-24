В Краснодаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре началась раздача Георгиевских ленточек. Одному из символов Дня Победы в 2023 году исполняется 18 лет. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки с 25 апреля до 9 мая включительно с 12.00 до 16.00.

- В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Волонтеры Победы будут раздавать Георгиевские ленточки по двум адресам: на Главной городской площади и в сквере Жукова, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также Георгиевские ленточки можно получить в аптеках, торговых центрах, на АЗС и в госучреждениях. Гости и жители краевого центра могут повязать ленточку на одежду как символ памяти и уважения. С 2022 года к традиционному способу завязывания ленты прибавился еще один – в виде буквы Z.