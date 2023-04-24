В Сочи разыскивают пропавшего при странных обстоятельствах семилетнего мальчика

В Сочи разыскивают первоклассника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи пропал семилетний мальчик. Первоклассник утром ушел в школу, но после уроков родители не дождались сына домой и забили тревогу. Поисками ребенка занимаются правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Мальчик был одет в школьную форму: белую рубашку, темно-синие брюки и жилетку с логотипом учебного заведения. Также на нем была зеленая куртка, а на ногах черные ботинки, - уточнили волонтеры.

У мальчика светло-русые волосы и карие глаза. Также при нем был зеленый зонтик и серого цвета рюкзак.