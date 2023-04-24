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НовостиЭкономика24 апреля 2023 20:09

Строительство центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи обойдется в 4,2 млрд рублей

Информация опубликована на сайте госзакупок
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи появится новое лечебное учреждение.

В Сочи появится новое лечебное учреждение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительство центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи будет направлено 4,2 млрд рублей. Информация опубликована на главном портале госзакупок.

Заказчик опубликовал ряд требований к потенциальным подрядчикам. Например, в срок до 2027 года необходимо возвести два лечебных корпуса, здание общепита и контрольно-пропускной пункт. После заключения договора проект должен быть готов в пятидневный срок. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 4 мая.

Известно, что центр спортивной медицины площадью планируют возвести на Курортном проспекте. Объект займет площадь около 32 тыс. кв. м.