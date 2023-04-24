Строительство центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи обойдется в 4,2 млрд рублей

В Сочи появится новое лечебное учреждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительство центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи будет направлено 4,2 млрд рублей. Информация опубликована на главном портале госзакупок.

Заказчик опубликовал ряд требований к потенциальным подрядчикам. Например, в срок до 2027 года необходимо возвести два лечебных корпуса, здание общепита и контрольно-пропускной пункт. После заключения договора проект должен быть готов в пятидневный срок. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 4 мая.

Известно, что центр спортивной медицины площадью планируют возвести на Курортном проспекте. Объект займет площадь около 32 тыс. кв. м.