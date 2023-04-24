Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 апреля 2023 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 25 апреля не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 25 апреля света не будет с 07:00 до 19:00 на улицах Дачная, Мира (район аэропорта), Петрозаводская, Банановая, Мостовая, Светогорская, Прогресс, Лавровая, Новомонастырская, Демократическая, Кирова, Насыпная, Старонасыпная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Ростовская, Искры, Железнодорожная, Володарского, Центральная, Возрождения, Целинная, Виноградная, Плеханова, Абовяна, Космическая, Волковская, Амурская, Партизанская, Шевченко, Асарэтх и Речная.

Также в течение нескольких часов из указанного временного периода будут перебои с электричеством в садовых товариществах «Вестник», «Каменка 2», «Родничок», «Автомобилист» и «Малинка».