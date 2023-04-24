В Туапсе высадят 33 тысячи цветов

В Туапсе к лету высадят новые цветы. Фото: пресс-службы администрации Туапсе.

К летнему сезону на клумбах Туапсе будут высажены 33 тысячи цветов. Как сообщили в администрации города, первыми обновятся клумбы у главных мемориалов Города воинской славы.

- Ко Дню Победы сальвия, агератум и тагетис украсят Горку Героев, территории у стелы «Город воинской славы» и «Зенитки», - рассказала главный дендролог МБУ «Благоустройство города Туапсе» Ольга Шульга.

Цветочную рассаду доставили из оранжерей Волгограда. Цветы из волгоградских теплиц прекрасно адаптируются в новых условиях. Впервые в Туапсе будет высажен невянник сорта Мадонна. Увидеть новичка можно будет на клумбе в сквере Алые паруса на Приморье.