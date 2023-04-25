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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:52

Кинорежиссерам из Индии показали съемочные локации Кубани

В регионе готовы помогать в организации киносъемочного процесса
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Индийские продюсеры побывали в Сочи, где встретились с представителями кубанских кинокомпаний. Кинорежиссерам показали съемочные локации.

- Благодаря живописным и разнообразным природным ландшафтам каждый кинорежиссер сможет найти локацию, подходящую под его сценарный замысел. На Кубани готовы помогать в организации киносъемочного процесса и оказывать помощь в получении рибейтов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Один из кластеров с современной инфраструктурой, сервисом, креативной средой, продакшн полного цикла, возможностями для кинотуризма будет создан в Геленджике.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что депутаты увеличили субсидии на возмещение затрат при съемке фильмов на территории Краснодарского края. Теперь за съемки фильмов в регионе возвращают не 20, а 30% расходов.