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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:10

В Краснодаре воздух прогреется до 17 градусов тепла

В городе дождей станет меньше, и температура немного повысится
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Прогноз погоды на 25 апреля на Кубани

Прогноз погоды на 25 апреля на Кубани

25 апреля территория Краснодара и края останется под влиянием северной периферии циклона, проходящего у южных границ Европейской России. Он принесет в регион очаги дождевых облаков и вызовет порывистый ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха в Краснодаре будет держаться на отметка 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что около нормы, - отметил синоптик.

По прогнозам, 26 апреля в Краснодаре столбики термометров вытянутся до 23 градусов. Ожидается солнечная погода.