Судебный пристав из Краснодарского края стал мастером спорта по комплексному единоборству

Фото: УФССП РФ по краю

Младший судебный пристав УФССП России по Краснодарскому краю Руслан Гурбанов стал мастером спорта по комплексному единоборству. Удостоверение ему вручил начальник Управления по организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Сергей Синичкин.

- Чемпионат ФССП России по комплексному единоборству прошел в Одинцовском районе Московской области. В турнире соревновались 108 сильнейших спортсменов Службы в восьми весовых категориях. По результатам упорных поединков Руслан Гурбанов занял третье место в весовой категории 80 кг, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Еще один спортсмен из Краснодарского края – младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Краснодара Евгений Смелов получил серебряную медаль в весовой категории 60 кг. Евгений является мастером спорта по трем дисциплинам: комплексное единоборство, бокс и кикбоксинг.