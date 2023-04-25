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НовостиКарта Кубани25 апреля 2023 5:51

Под Анапой отключат свет 25 марта

Электроэнергии не будет из-за плановых работ
Мария ЧАЛАЯ
Под Анапой отключат свет

Под Анапой отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 25 марта. Электроэнергии не будет из-за масштабных работ по монтажу новых приборов учета с 08:00 до 18:00.

- Света не будет в хуторе Воскресенском на улицах: Молодежная, Юбилейная, Садовая, 23, Партсъезда, Смолянка, Промышленная зона, Северная. Также в переулке Молодежном, тупике Смолянском, на Тенистой и Мира, - сообщили «Россети Кубань».

Отключения пройдут и в селе Витязево на улицах: Уютная, Майора Витязя, Комсомольская, Святого Георгия, Понтийская, Лермонтова, Мира, Лиманная, Центральная. Также Овражная, Батарейная, Толстого, Лозовая, Нагорная, Каспийская, Лазурная, Курганная, Набережная, Кооперативная.

Кроме того, света не будет в поселке Пятихатки на улицах: Анапская, Солнечная, Садовая, Северная, Заводская, Ивана Крыгина, Джеметинская, Российская, Молодежная. Возможно частичное отключение электроэнергии в селе Супсех.