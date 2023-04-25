В Сочи могут исчезнуть краснокнижные орхидеи. Фото: пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

В Сочи из-за интенсивной застройки могут исчезнуть краснокнижные орхидеи. На территории курорта произрастает около 50 видов этих растений, в том числе крайне редких.

- У нас очень сильно развивается город. Инфраструктура разрастается, поселки застраивают, а это все границы леса, которые были заселены орхидеями. Некоторые популяции погибли уже в результате строительства, расширения дорог. Самый эффективный способ сохранения – это организация особо охраняемых природных территорий, - сообщила «РИА Новости» член Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова.

Уточняется, что среди других способов эксперты отметили лабораторное выращивание растений. Но естественная среда является более благоприятным условием произрастания этих видов.

Полностью исчезнуть могут 32 вида диких орхидей. Они растут в низинах гор, придорожных зонах и на открытых лесных территориях.