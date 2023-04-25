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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:23

В Краснодаре продавец болгарского перца обманул иностранных поставщиков на 1 млн рублей

За махинации с овощами осудят жителя Белгородской области
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd23krasnodar

Фото: t.me/mvd23krasnodar

Житель Белгородской области договорился с зарубежными знакомыми о продаже болгарского перца в Краснодаре. По условиям сделки партнеры должны были импортировать овощ в краевой центр, а после продажи выручку поделить пополам.

- Иностранные поставщики доставили на оптовый рынок около 14,5 тонны болгарского перца. 49-летний мужчина продал товар и деньгами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшим составила более 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.