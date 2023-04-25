В Краснодаре продавец болгарского перца обманул иностранных поставщиков на 1 млн рублей

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Житель Белгородской области договорился с зарубежными знакомыми о продаже болгарского перца в Краснодаре. По условиям сделки партнеры должны были импортировать овощ в краевой центр, а после продажи выручку поделить пополам.

- Иностранные поставщики доставили на оптовый рынок около 14,5 тонны болгарского перца. 49-летний мужчина продал товар и деньгами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшим составила более 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.