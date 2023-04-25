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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:29

В горах Сочи пройдет второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Онлайн-сервисы представят главные сериальные и кинопремьеры
Мария ЧАЛАЯ
В горах Сочи с 7 по 12 сентября пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фото: newseasonfest.ru

В горах Сочи с 7 по 12 сентября пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фото: newseasonfest.ru

В горах Сочи пройдет второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Он состоится с 7 по 12 сентября.

- Премьерные сериалы и новейшее российское кино вновь встретятся на одной площадке. Они продемонстрируют все актуальные жанры и стили кинопроизводства, - сообщили организаторы фестиваля.

Уточняется, что «Новый сезон» объединит крупнейшие платформы Kion, more.tv и Wink, Okko, Premier, Start, «Иви», «Кинопоиск». Основные производители оригинального контента покажут на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024 года.