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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:58

Мэр Краснодара поздравил с днем рождения Владимира Порханова

Главному врачу ККБ №1 исполнилось 76 лет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Почетному гражданину Краснодара, главному врачу Краевой клинической больницы №1 Владимиру Порханову 25 апреля исполнилось 76 лет. С днем рождения его поздравил мэр города Евгений Наумов.

- Врач с мировым именем, автор новаторских методов лечения, учитель для нескольких поколений хирургов — не описать словами его заслуги. Желаю крепкого здоровья, успехов в любимом деле и всего самого доброго! – написал в соцсетях Наумов.

Глава города от имени всех краснодарцев поблагодарил Порханова за тысячи спасенных жизней.