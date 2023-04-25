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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:17

В Краснодаре образовалась пробка по пути на Славянское кладбище

Машины стоят с самого утра
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре по пути на Славянское кладбище образовалась пробка

В Краснодаре по пути на Славянское кладбище образовалась пробка

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре образовалась пробка по пути на Славянское кладбище. Машины практически не двигаются с раннего утра.

- 25 апреля традиционно все едут на кладбище навестить могилы родных. Конечно, в сторону погоста образовалась огромная пробка. Затор начинается практически от Красных Партизан, - сообщила корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» Евгения Хилько.

Для того чтобы у людей была возможность навестить могилы умерших родных, губернатор Кубани рекомендовал сделать Радоницу нерабочим днем.