В Краснодаре по пути на Славянское кладбище образовалась пробка Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре образовалась пробка по пути на Славянское кладбище. Машины практически не двигаются с раннего утра.

- 25 апреля традиционно все едут на кладбище навестить могилы родных. Конечно, в сторону погоста образовалась огромная пробка. Затор начинается практически от Красных Партизан, - сообщила корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» Евгения Хилько.

Для того чтобы у людей была возможность навестить могилы умерших родных, губернатор Кубани рекомендовал сделать Радоницу нерабочим днем.