Торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном вырос почти в два раза

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За прошлый год предприятия Краснодарского края трижды были в Узбекистане и привезли несколько контрактов на сумму 100 млн рублей. Теперь Кубань планирует экспортировать медицинские и туристические услуги, продукты IT-компаний, а также сельхозтовары и алкогольную продукцию.

- Шаш регион накануне подписал два знаковых соглашения с Андижанской областью и ее столицей. Интересен Узбекистан в первую очередь как поставщик текстильной продукции, а также импортер наших товаров отрасли машиностроения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За прошлый год внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Узбекистаном вырос почти в два раза. На экспорт шли масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Импортировали из Узбекистана на Кубань текстильные изделия, овощи, фрукты и орехи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарский край является постоянным участником выставки «Иннопром» в Узбекистане. Возможности высокотехнологичных производств регион представит в Ташкенте с 24 по 26 апреля