В Сочи завершают ремонт улицы Первомайской. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи улицу Первомайскую отремонтируют к началу летнего сезона. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- В нормативное состояние приведем не только дорогу. Будут отремонтированы съезды, переулки и обочины, также обновят разметку. Непогода, конечно, вносит свои коррективы, но работы планируем завершить до 1 мая, - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что всего в 2023 году планируется отремонтировать 32 автодороги. Их общая протяженность составляет 35 километров.

Кроме того, вместе с жителями уже формируется план на 2024 год. К его реализации собираются приступить осенью 2023 года.