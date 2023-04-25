На Кубани при пожаре в частном доме погибли два человека

Следователи организовали проверку после гибели двух человек при пожаре

В станице Переправной Мостовского района произошел пожар в частном доме. После тушения огня в одной из комнат было обнаружено два тела.

- В результате пожара погибли 63-летний мужчина и его 66-летняя сожительница. Они снимали в аренду жилье. В ходе осмотра тел погибших каких-либо внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружено. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз. Выясняется точная причина и очаг возгорания. Проводится проверка.