На Главной площади Краснодара покажут более 3,5 тысячи фотографий ветеранов ВОВ

Фото: krd.ru

В Краснодаре 9 мая на главном городском экране покажут более 3,5 тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны.

- Снимки будут появляться на экране на здании Муниципального концертного зала. Их будут транслировать в День Победы. Жители и гости города смогут увидеть фотографии ветеранов, собранные в разные годы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Прислать фотографию своего родственника для трансляции 9 мая можно на электронную почту StranaGeroevKrd@yandex.ru. В письме нужно обязательно написать фамилию, имя и отчество фронтовика.