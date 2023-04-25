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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 8:21

В Краснодаре Toyota насмерть сбила женщину-пешехода

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверка продолжается

Проверка продолжается

В Краснодаре утром 25 апреля произошло ДТП с двумя иномарками, в результате которого погибла женщина-пешеход.

- Предварительно, в 7:40 19-летний водитель BMW на улице Алма-Атинской при повороте налево не уступил дорогу Toyota. В результате 32-летний водитель на Toyota изменил траекторию движения и допустил наезд на женщину-пешехода, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские, проводится проверка.