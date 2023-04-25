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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:23

В Сочи из-за аварии без воды остались три района города

На месте уже работают аварийные бригады
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи произошла крупная авария на водоводе

В Сочи произошла крупная авария на водоводе

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи из-за аварии без воды остались три района города. Повреждение произошло на водоводе диаметром 800 мм на Сухумском шоссе.

- В распоряжении Водоканала есть весь необходимый запас материалов. Сейчас ведется сброс системы. На время аварийно-восстановительных работ без воды частично останутся жители Адлерского, Хостинского и Центрального районов, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Планируется, что работы завершатся до конца дня. Наполнение системы займет до 12 часов. До этого времени по городу будут ездить автоцистерны с питьевой водой. Жители могут подать заявку на подвоз по телефону 444-05-05.