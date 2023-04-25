На Кубани предупредили о заморозках в ночь на 26 апреля

Резкое изменение погоды ожидается в Краснодарском крае Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае распространили предупреждение по заморозкам. Температура местами может опуститься до -1 градуса.

- Ночью и утром 26 апреля местами в юго-восточных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1 градуса, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики определили явление к категории опасных и посоветовали укрыть теплолюбивые растения.

Стоит отметить, что днем 26 апреля ожидается потепление - воздух прогреется до 23 градусов тепла.