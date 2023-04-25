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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 8:54

На Кубани предупредили о заморозках в ночь на 26 апреля

Температура опустится до -1 градуса
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Резкое изменение погоды ожидается в Краснодарском крае

Резкое изменение погоды ожидается в Краснодарском крае

Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае распространили предупреждение по заморозкам. Температура местами может опуститься до -1 градуса.

- Ночью и утром 26 апреля местами в юго-восточных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1 градуса, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики определили явление к категории опасных и посоветовали укрыть теплолюбивые растения.

Стоит отметить, что днем 26 апреля ожидается потепление - воздух прогреется до 23 градусов тепла.