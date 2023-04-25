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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:21

В Краснодаре ремонт дорог по нацпроекту продолжается на 20 участках

В рамках предыдущего этапа дорожных работ было отремонтировано 33 участка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают ремонтировать дороги. В рамках нацпроекта дорожники обновляют 20 участков.

- В краевом центре меняют асфальт, устанавливают бордюры и дорожные знаки, наносят разметку и ремонтируют тротуары, где это необходимо, - отметили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет на Спортивной, Бургасской, Первомайской, Толбухина, Братьев Дроздовых, Дзержинского, Советской и других. Ознакомиться с полным списком дорог, которые обновляются в этом году, можно на сайте администрации.