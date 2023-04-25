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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:32

Автопарк больницы в Сочи за год пополнился 12 новыми машинами

Новые автомобили отработали более 3 тысяч вызовов
Мария ЧАЛАЯ
В Сочинской городской больнице новые машины совершили более 3 тысяч вызовов

В Сочинской городской больнице новые машины совершили более 3 тысяч вызовов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автопарк больницы в Сочи за год пополнился 12 новыми машинами. За год они отработали более 3 тысяч вызовов. Автомобили закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- Машины марки «Нива» обладают высокой проходимостью. Из-за этого они помогают доставлять врачей к пациентам в отдаленных районах, привозить медикаменты и забирать биоматериал на анализы, - сообщил главный врач городской больницы №1 Сочи Алексей Шевченко.

Уточняется, что новые машины помогают улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в 2023 году кубанским медучреждениям выделят 167 единиц автомобильного транспорта. На данный момент в медицинские организации переданы 33 машины марки «Нива тревел».