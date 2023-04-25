В Сочинской городской больнице новые машины совершили более 3 тысяч вызовов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Автопарк больницы в Сочи за год пополнился 12 новыми машинами. За год они отработали более 3 тысяч вызовов. Автомобили закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
- Машины марки «Нива» обладают высокой проходимостью. Из-за этого они помогают доставлять врачей к пациентам в отдаленных районах, привозить медикаменты и забирать биоматериал на анализы, - сообщил главный врач городской больницы №1 Сочи Алексей Шевченко.
Уточняется, что новые машины помогают улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, в 2023 году кубанским медучреждениям выделят 167 единиц автомобильного транспорта. На данный момент в медицинские организации переданы 33 машины марки «Нива тревел».