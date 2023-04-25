В Сочи ветеранам ко Дню Победы дополнительно выплатят от 5 до 10 тысяч Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи ко Дню Победы подготовили дополнительные меры соцподдержки ветеранов. Так, к 9 Мая каждому дополнительно выплатят от 5 до 10 тысяч рублей.

- К 78-й годовщине Победы подготовлены дополнительные единовременные выплаты от 5 до 10 тысяч рублей, на эти цели в городском бюджете предусмотрено порядка 15 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время в Сочи живут более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. На постоянной основе им оказывают бытовую и медицинскую помощь, ежегодно предоставляют санаторно-курортное лечение. В 2023 году ежемесячную выплату ветеранам увеличили в 2,5 раза.

На курорте продолжают подготовку ко Дню Победы. В городе завершают благоустройство мемориальных комплексов и памятников. Сочи поучаствует в федеральных акциях «Сад памяти», «Свеча Памяти» «Георгиевская лента». Волонтеры Победы и жители напишут «Письма Победы» с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Отмечается, что для всех участников Великой Отечественной фронтовые агитбригады проведут у домов адресные концерты. Музеи курорта 9 мая традиционно будут работать бесплатно. В муниципальных кинотеатрах организуют показ военных фильмов, а в библиотеках и ДК - тематические экспозиции.