Tele2 обеспечила связью 13 малых населенных пунктов Краснодарского края

Сеть в хуторах и селах появилась в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Фото: tele2.ru

Tele2 обеспечила качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей 13 малых населенных пунктов в Краснодарском крае. Сеть в хуторах и селах появилась в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях (УЦН 2.0).

Доступ к качественным услугам связи и современным сервисам в первом квартале 2023 года получили более 3000 человек в 13 населенных пунктах. Мобильный 4G-интернет появился в хуторах Морозовский Приморско-Ахтарского района, Оазис и Стефановский Северского района, Городок Апшеронского района, Западный Успенского района и Майоровский Крымского района, поселках Семеноводческий Белоглинского района, Звезда Ленинградского района, Восточный Тбилисского района и Маяк в пригороде Армавира, а также в селах Харьково-Полтавское в Брюховецком районе и Гвардейское в Крымском районе.

В 2023 году группа компаний «Ростелеком» и Минцифры продолжили плановую реализацию масштабного проекта по устранению цифрового неравенства в небольших и отдаленных населенных пунктах. В каждом из 13 поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в проекте в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Появление качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в небольших населенных пунктах – это большой импульс для развития всех отраслей и сфер деятельности в поселках и хуторах, а также серьезный шаг в сторону улучшения качества жизни местных жителей. Уже сейчас для них открыт доступ к самым современным цифровым сервисам – теперь они смогут получать онлайн-образование, удаленно работать и общаться с близкими в любое время».

В 2022 году Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 12 малых населенных пунктов в Апшеронском, Горячеключевском, Кувичинском, Крымском, Кущевском, Северском и Туапсинском районах Краснодарского края, а также двух населенных пунктов в Майкопском и Тахтамукайском районах Республики Адыгеи.

Реклама, tele2.ru