Плановую дезинфекцию проводят два раза в год Фото: t.me/anapaofficial

Роддом Анапы закроют на плановую дезинфекцию с 8 по 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Процедуру дезинфекции в учреждении проводят два раза в год. Отмечается, что рожениц временно будут переводить в перинатальный центр Новороссийска. Женщин перевезут на машинах скорой помощи в сопровождении персонала роддома.

- При возникновении экстренной ситуации, когда нет возможности перевезти роженицу, на первом этаже будет функционировать полноценное отделение для оказания помощи, - уточнили в пресс-службе мэрии.