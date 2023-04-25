В Карасунском округе Краснодара пять улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада
В Карасунском округе Краснодара пять улиц временно остались без света. Отключение произошло из-за аварии.
- Причина отключения - повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «В-210» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, без электроэнергии остаются улицы Таманская, Маяковского, Новороссийская. Свет погас в домах по улицам Ставропольской и Шевченко.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.