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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:49

В Карасунском округе Краснодара пять улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

В Карасунском округе Краснодара пять улиц временно остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина отключения - повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «В-210» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без электроэнергии остаются улицы Таманская, Маяковского, Новороссийская. Свет погас в домах по улицам Ставропольской и Шевченко.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.