Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: vk.com/public211816281

Видео смертельной аварии в Краснодаре, где сбили пешехода, изучают полицейские. Момент смертельного ДТП засняли камеры видеонаблюдения.

Напомним, авария произошла утром 25 апреля на улице Алма-Атинской. 19-летний водитель за рулем BMW, проезжая со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской и поворачивая налево на улицу Харьковскую, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota.

- В результате 32-летний водитель на Toyota изменил траекторию движения и допустил наезд на женщину-пешехода и столб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

В настоящее время полиция изучает кадры с места происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.