Владелец ночного клуба в Краснодаре продавал наркотики посетителям

Владельца клуба арестовали на 5 суток Фото: кадр из видео

В ночном клубе Краснодара полицейские обнаружили сбыт наркотиков. Пакет с веществом при обыске нашли в кабинете владельца заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники краевого УНК с бойцами спецподразделения нагрянули с обысками в один из ночных клубов на улице Красноармейской.

- В кабинете 34-летнего владельца изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, которое направлено на экспертизу. 20 посетителей ночного клуба, предположительно в состоянии наркотического опьянения, отправили на медосвидетельствование, - сообщил начальник пресс-службы МВД по краю Александр Рунов.

В настоящее время владельца заведения арестовали на 5 суток за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе краевого МВД.