Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Крымский район Кубани 26 и 27 апреля

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Крымский район Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Крымский район Кубани. Специалисты примут жителей муниципалитета 26 и 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врачи ККБ №1 26 апреля будут работать на базе ДК в поселке Саук-Дере. 27 апреля специалисты посетят село Экономическое, где обследуют жителей в местной амбулатории.

В мобильном комплексе пациенты сдадут общий и биохимический анализы крови, сделают флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Врачи измерят артериальное и внутриглазное давление и проконсультируют.

- Мобильный комплекс еженедельно выезжает в разные районы края. Основная задача медиков – выявить патологии и заболевания на максимально ранних стадиях, - отметил главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи краевого минздрава Инга Шелестова. - Чтобы жителям не пришлось ездить для этого в районный или краевой центр.