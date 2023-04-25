Пенсионер в момент ДТП выезжал на дорогу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Toyota насмерть сбил 71-летнего велосипедиста. Авария произошла накануне, 24 апреля, в поселке Афипском Северского района.

- По предварительным данным, пенсионер, управляя велосипедом, выезжал с прилегающей территории на дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla под управлением 29-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пенсионер скончался в машине скорой помощи. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре Toyota насмерть сбила женщину-пешехода. Полицейские изучают видео с места аварии и устанавливают обстоятельства ДТП.