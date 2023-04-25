Краснодарский край присоединился к акции «Георгиевская ленточка» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В рамках акции волонтеры раздают в скверах, парках, на площадях и в других общественных местах символ Победы – георгиевскую ленточку.

- Мы гордимся нашими предками и нынешними героями, которые сражаются за свой народ и Отечество, - написал губернатор.

Напомним, всероссийскую акцию со слоганом «Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь» проводят с 2005 года. К ней присоединяются все регионы страны. В Краснодарском крае организатором «Георгиевской ленточки» выступает отделение Волонтеров Победы.