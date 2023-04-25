В 120 многоэтажках Новороссийска в мае отключат горячую воду

Новороссийск

В нескольких районах города-героя уже больше недели нет горячей воды. До 29 апреля холодный душ принимают жители ул. Куникова, 55, Мысхакского шоссе, 59, Полевой, 4 и 6, а до 30 апреля - на Коммунальной, 9, Новороссийском шоссе, 9, 11, 13, 15, 17, Победы, 11 и Труда, 6, 9. На днях там вздохнут с облегчением, ведь из горячего крана наконец польется долгожданный кипяток!

А вот жителям еще 120 многоэтажек пора готовить тазики. В большинстве из них 15-16 мая тоже придется заниматься закаливанием. В теплосетях говорят, мол, потерпеть временные неудобства нужно для стабильной подачи благ цивилизации:

- Если вспомнить позапрошлую зиму, то у нас регулярно складывались нештатные ситуации на котельной 3-го микрорайона. В 2022 году там был проведен капитальный ремонт с заменой оборудования. Нынешней зимой жалоб от абонентов практически не было, - рассказывает генеральный директор Автономной теплоэнергетической компании Александр Семенко. - По аналогии с третьим микрорайоном сейчас главное внимание - девятому.

Огромные котлы высотой с двухэтажный дом на ул. Куникова уже начали менять. После замены эти восьмиметровые махины станут работать надежнее, а значит в 42 многоэтажках района будет тепло. Аналогичные работы ведутся и на Сипягина, 6: там старый котел отработал свой срок.

- Уже заменили трубу на ул. Козлова и на ул. Набережной. Аналогичные работы выполнят на ул. Видова, Куникова, Фрунзе и в других районах. В планах - замена трубы в районе Хворостянского и Дзержинского, - рассказал главный инженер Новороссийских теплосетей Сергей Любарщук. - Чтобы не мешать движению пешеходов и машин, заниматься этим будем под землей.

Тепловики приносят извинения за временные неудобства и просят обратить внимание на график отключений.