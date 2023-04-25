ФСБ Кубани напомнила о правилах при выезде детей за пределы России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Кубани напомнили о правилах при выезде детей за переделы России. В региональном ПУ ФСБ рассказали, какие документы необходимы при пересечении детьми границы.

- В случае совместной с родителями поездки за рубеж дети должны иметь паспорт (заграничный паспорт), а также в случаях, предусмотренных международными договорами, свидетельство о рождении. Помимо указанных документов, ребенок должен предъявить на паспортный контроль нотариально заверенное согласие от одного из законных представителей, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в согласии могут быть указаны срок выезда и государство, которое он посетит. При выезде в несколько стран они должны быть перечислены.

- При следовании несовершеннолетнего через границу с одним из законных представителей согласие второго не требуется, если от него не поступило заявление о несогласии на выезд ребенка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом запрещено использовать копии нотариального согласия, некорректно указывать в согласиях названия, сообщества государств, например, «страны Евросоюза», «страны СНГ», «страны Прибалтики», «страны шенгенского соглашения» и общие формулировки - «любая страна мира».