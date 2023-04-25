В Краснодаре ограничат движение в районе улицы Вишняковой для ремонта путепровода

В Краснодаре отремонтируют путепровод в районе улицы Вишняковой Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют путепровод в районе улицы Вишняковой. На время работ будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Так, с 26 по 28 апреля водители не смогут проехать по одной из полос по улице Вишняковой и Новороссийской под путепроводом. Движение изменят с 22:00 до 5:00. В этот же период путепровод отремонтируют в районе КубГМУ. Движение на время работ ограничат по одной полосе на улице Ставропольской под мостом.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

- Это вынужденные работы, которые необходимо провести. Через эти пути каждый день проезжают десятки поездов, и для безопасности их необходимо обновить, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.