После смертельной аварии в Краснодаре, где погиб пешеход, возбуждено уголовное дело

Иномарка насмерть сбила 44-летнюю женщину Фото: vk.com/public211816281

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, смертельная авария произошла утром 25 апреля на улице Алма-Атинской. 19-летний водитель за рулем BMW, проезжая со стороны улицы Генерала Шифрина в сторону улицы Тульской и поворачивая налево на улицу Харьковскую, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota.

- В результате 32-летний водитель на Toyota изменил траекторию движения и допустил наезд на женщину-пешехода и столб, - ранее сообщали в пресс-службе городского УМВД.

44-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте ДТП. В настоящее время возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как уточнили в региональном МВД, виновному водителю может грозить до пяти лет тюрьмы.

- Предварительно, вина ДТП усматривается в действиях водителя BMW, нарушившего ПДД РФ, что повлекло по неосторожности смерть человека, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - При повороте налево он не уступил дорогу Toyota, в результате чего произошло столкновение.