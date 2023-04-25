Глава Минпромторга РФ отметил необходимость развития вагоностроительной отрасли на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Минпромторга РФ отметил необходимость развития вагоностроительной отрасли на Кубани. Денис Мантуров оценил результаты восстановления вагоностроения в регионе на краевом стенде выставки «Иннопром: Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На мероприятии обсудили реализацию инвестпроекта по модернизации Армавирского машиностроительного завода. Более года назад на площадке предприятия создали Завод стальных конструкций. В проект вложили 210 млн рублей.

- На новом производстве работают более 170 специалистов, созданы опытные образцы грузовых вагонов. Буквально на днях получили сертификаты на них и запускаем в серию. До конца года предприятие намерено произвести порядка 500 единиц такой продукции, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

В течение двух лет на заводе планируют произвести около 1,7 тысячи вагонов и более 3,1 тысячи тележек. Здесь также запустят производство контейнеров для перевозки грузов по морю, металлоконструкций пролетных строений для пешеходных переходов, железных и автомобильных дорог, крытых вагонов, вагонов-платформ и грузовых тележек.

- Важно наращивать мощности вагоностроительной отрасли. Для развития промышленности как на уровне федерации, так и регионов действует комплекс мер господдержки и созданы оптимальные условия, - отметил Денис Мантуров.